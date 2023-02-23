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Под Кричевом поезд врезался в грузовик, который заглох на железнодорожном переезде

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  • 23.02.2023, 20:19
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Под Кричевом поезд врезался в грузовик, который заглох на железнодорожном переезде

Фотофакт.

Под Кричевом поезд врезался в грузовик, который заглох на железнодорожном переезде. Подробности случившегося рассказали в УВД Могилевского облисполкома.

Инцидент произошел 23 февраля около 12.35 неподалеку от деревни Ивановка. По данным ведомства, прямо на железнодорожных путях заглох водитель автомобиля ГАЗ. Отмечается, что машинист поезд смог заметить грузовик и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

В ведомстве сказали, что 60-летний житель Кричева был доставлен в больницу. По факту произошедшего проводится проверка. Вместе с тем, в ГАИ напомнили, что при подъезде к железнодорожному переезду водителям необходимо проявляться повышенную внимательность и осторожность.

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