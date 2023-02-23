В Генштабе ВСУ оценили угрозу наступления с территории Беларуси 24 февраля 3 23.02.2023, 20:24

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Комментарий начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.

В настоящее время в Беларуси не фиксируют ударную группировку, которая могла бы проводить наступление на территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова на брифинге.

«Это (24 февраля - ред.) будет очередной день нашего противостояния врагу», - сказал он.

По его словам, Главное управление разведки не подтверждает возможность наступления с Беларуси в пятницу, 24 февраля. К тому же, в настоящее время группировка войск так называемого «союзного государства» не соответствует параметрам ударной группировки, которая будет проводить наступление.

Громов также сообщил, что в настоящее время в акватории Черного моря нет кораблей носителей ракетного вооружения. Кроме того, самолеты авиации противника находятся на аэродромах базирования.

«Загружены ли на них ракеты я сказать не могу, но не исключаем ничего», - добавил он.

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