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Лукашенко назначил нового начальника авиации

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  • 23.02.2023, 20:32
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Лукашенко назначил нового начальника авиации
Леонид Давидович

Что о нем известно.

Полковник Леонид Давидович назначен заместителем командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси — начальником авиации. Соответствующий указ подписал 23 февраля Александр Лукашенко.

До этого Леонид Давидович занимал должность начальника Барановичского гарнизона. Ему 45 лет. Он родился в Барановичах, окончил среднюю школу № 21.

В 2005—2007 годах Давидович учился в Военно-воздушной академии имени Ю.А. Гагарина в Монино Московской области. В 2010-м стал командиром авиационной эскадрильи (на МиГ-29). В 2016—2018 гг. проходил обучение в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. На место руководителя 61-й ИАБ пришел с поста заместителя начальника 2-го управления главного оперативного управления Генштаба.

Женат, воспитывает троих сыновей.

Это не первые кадровые перестановки в военном блоке. Ранее Александр Лукашенко назначил нового командующего ВВС и войсками ПВО. Им стал Андрей Лукьянович.

В начале февраля 2023 года Лукашенко назначил Вадима Романив начальником связи Вооруженных сил — начальником управления связи Генерального штаба, а Дмитрий Битный стал заместителем командующего войсками Западного оперативного командования. Тогда же в запас по возрасту был уволен первый заместитель начальника Генерального штаба Игорь Король.

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