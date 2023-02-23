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В Литве в рамках санкций изъяли удобрения из Беларуси

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  • 23.02.2023, 20:39
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В Литве в рамках санкций изъяли удобрения из Беларуси

Стоимость – 2 миллиона евро.

Большая партия карбамидных удобрений стоимостью 2 млн евро изъята в Литве в рамках санкций против Беларуси.

Об этом сообщил генеральный директор Таможенного департамента Литвы Дарюс Жвиронас, передает LRT.

«По делу о нарушении санкционного режима и контрабандном ввозе в Литву 3 тыс тонн белорусских удобрений, стоимость которых составляет 2 млн евро, проведены обыски на предприятиях трех городов Литвы, задержаны два человека», - говорится в заявлении.

Удобрения были произведены на предприятии «Гродно Азот», в отношении которого действуют санкции, но у накладных указывался другой производитель.

В обход санкционного режима удобрения по железной дороге был доставлен в Клайпедский государственный морской порт.

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