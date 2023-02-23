США обсуждают передачу Украине боевых самолетов 4-го и 5-го поколений 3 23.02.2023, 20:51

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Об этом сообщила замглавы Госдепа Виктория Нуланд.

В Соединенных Штатах Америки продолжаются обсуждения вопроса передачи Украине боевых самолетов четвертого и пятого поколений.

Об этом заявила замглавы Госдепа Виктория Нуланд в интервью The Washington Post.

По ее словам, США нужно быть уверенными в том, что когда бы не закончилась война, Украина является достаточно сильной для того, чтобы защитить себя и не дать российскому диктатору Путину организовать очередное вторжение.

«Нам нужно думать о сильной интегрированной противовоздушной обороне для Украины, которая будет включать в себя некоторые вещи, которые уже были предоставлены, но, возможно, и те, которые мы еще не предоставили», - уточнила чиновница.

Нуланд также спросили о возможной передаче Украине американских истребителей четвертого (F-14, F-15 и F-16) и пятого (F-22 и F-35) поколений.

«Знаете, мы продолжаем вести эти разговоры как внутри страны, рассматривая более долгосрочную противовоздушную оборону, так и с Украиной», - ответила она.

Замглавы Госдепа добавила, что есть несколько стран Европы, которые заинтересованы в таких поставках Украине.

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