США обсуждают передачу Украине боевых самолетов 4-го и 5-го поколений

США обсуждают передачу Украине боевых самолетов 4-го и 5-го поколений3
- 23.02.2023, 20:51
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Об этом сообщила замглавы Госдепа Виктория Нуланд.
В Соединенных Штатах Америки продолжаются обсуждения вопроса передачи Украине боевых самолетов четвертого и пятого поколений.
Об этом заявила замглавы Госдепа Виктория Нуланд в интервью The Washington Post.
По ее словам, США нужно быть уверенными в том, что когда бы не закончилась война, Украина является достаточно сильной для того, чтобы защитить себя и не дать российскому диктатору Путину организовать очередное вторжение.
«Нам нужно думать о сильной интегрированной противовоздушной обороне для Украины, которая будет включать в себя некоторые вещи, которые уже были предоставлены, но, возможно, и те, которые мы еще не предоставили», - уточнила чиновница.
Нуланд также спросили о возможной передаче Украине американских истребителей четвертого (F-14, F-15 и F-16) и пятого (F-22 и F-35) поколений.
«Знаете, мы продолжаем вести эти разговоры как внутри страны, рассматривая более долгосрочную противовоздушную оборону, так и с Украиной», - ответила она.
Замглавы Госдепа добавила, что есть несколько стран Европы, которые заинтересованы в таких поставках Украине.