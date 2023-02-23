Лукашисты ворвались в квартиру к прихожанам церкви «Новая жизнь» 3 23.02.2023, 21:02

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Елизавета и Виталий Принеслики

Из-за фото с БЧБ-флагом.

В Минске силовики ворвались в квартиру к прихожанам церкви «Новая жизнь» Елизавете и Виталию Принесликам из-за фото с БЧБ-флагом, сообщает телеграм-канал «Хрысціянская візія».

Принеслики — прихожане церкви «Новая жизнь» в Минске.

Виталию предъявили обвинение в участии в акциях протеста. Елизавету оставили на свободе из-за малолетней дочери, но ограничили ее право на выезд из страны.

Елизавета — известный блогер в Instagram, у нее более 50 тысяч подписчиков.

Сообщается, что причиной задержания стало фото на фоне бело-красно-белого флага.

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