Джонсон будет выдвигаться на пост генсека НАТО

Джонсон будет выдвигаться на пост генсека НАТО8
- 23.02.2023, 21:04
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Экс-премьер Британии заявил, что будет поддерживать Украину.
Сегодня, 23 февраля, экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил, что намерен выдвигаться на пост генсека НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью во время телемарафона.
На вопрос журналиста, когда он собирается возглавить НАТО, Джонсон ответил, что это отличная мысль.
«НАТО когда? А отличная мысль, очень удачная. Я хочу сказать, что я должен всем объявить, что есть такой замысел, и пусть никто не забудет такого кандидата. Думаю, в этот раз мне повезет», - заявил экс-премьер Британии.
Он также добавил, что «где бы я ни был, на какой бы должности, я буду поддерживать Украину».