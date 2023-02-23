Конгресс США согласовал продажу Польше 500 РСЗО HIMARS 8 23.02.2023, 21:09

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Страна-соседка Беларуси может стать одним из самых крупных операторов этой ракетной системы.

Конгресс США согласовал продажу Польше 500 ракетных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщил в Twitter министр обороны страны Мариуш Блащак.

«Завершена процедура негласного согласования с Конгрессом США контракта почти на 500 ракетоносителей HIMАRS для Польши. Это означает, что Конгресс одобрил продажу этих самых современных дальнобойных артиллерийских систем Вооруженным Силам Польши. Договор скоро будет подписан!», - сообщил чиновник.

Ранее Государственный департамент США одобрил продажу Польше 18 систем HIMARS и ракет для них. Стоимость этого соглашения составила около 10 млрд долларов США. В пакет вошли 45 ракет ATACMS с дальностью 297 км и более 1000 ракет системы GMLRS с дальностью 85 км.

Цена нового соглашения не разглашается, как и сроки поставок. При этом на вооружении армии США и военно-морских сил страны сейчас находится всего 415 единиц данного оружия.

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