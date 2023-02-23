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Соболенко проиграла в четвертьфинале турнира в Дубае

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  • 23.02.2023, 21:23
Соболенко проиграла в четвертьфинале турнира в Дубае
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

Белорусская теннисистка проиграла чешке Барборе Крейчиковой.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла пробиться в полуфинал турнира в Дубае.

В 1/4 финала вторая ракетка мира в трех сетах уступила чешке Барборе Крейчиковой (30-й номер в рейтинге WTA) — 6:0, 6:7, 1:6.

Это первое поражение белорусской теннисистки в этом сезоне.

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