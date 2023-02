Соболенко проиграла в четвертьфинале турнира в Дубае

Белорусская теннисистка проиграла чешке Барборе Крейчиковой.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла пробиться в полуфинал турнира в Дубае.

В 1/4 финала вторая ракетка мира в трех сетах уступила чешке Барборе Крейчиковой (30-й номер в рейтинге WTA) — 6:0, 6:7, 1:6.

Это первое поражение белорусской теннисистки в этом сезоне.

How's that from Barbora!? 😮‍💨@BKrejcikova snaps Sabalenka's streak with a 0-6, 7-6 (2), 6-1 comeback win in Dubai!#DDFTennis pic.twitter.com/cfEKHnCOf2