закрыть
23 февраля 2023, четверг, 21:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Австралия передаст Украине беспилотники

1
  • 23.02.2023, 21:39
Австралия передаст Украине беспилотники

Правительство Австралии также введет дополнительные санкции против членов правительства РФ.

Австралия передаст Украине беспилотники на сумму 33 миллиона долларов. Об этом заявил министр обороны страны Ричард Марлес, передает ABC.

«Эта поддержка предоставит Вооруженным силам Украины возможность разведки, наблюдения и разведки на поле боя, поскольку они (украинцы – ред.) продолжают бороться с необоснованной агрессией России», – сказал он.

Кроме того, Австралия объявит о введении новых санкций против России. Министр иностранных дел Пенни Вонг сообщила, что Австралия введет дополнительные санкции против лиц в российском правительстве.

На сегодняшний день Австралия предоставила Украине военную помощь на сумму более полумиллиарда долларов, включая 90 бронетранспортеров Bushmaster, артиллерию и боеприпасы.

Австралийские военные оказывают содействие в обучении украинских бойцов. Австралия объединила свои усилия с Францией для производства боеприпасов для ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов
Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет Владимир Халип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун Владимир Фесенко