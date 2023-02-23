Австралия передаст Украине беспилотники 1 23.02.2023, 21:39

Правительство Австралии также введет дополнительные санкции против членов правительства РФ.

Австралия передаст Украине беспилотники на сумму 33 миллиона долларов. Об этом заявил министр обороны страны Ричард Марлес, передает ABC.

«Эта поддержка предоставит Вооруженным силам Украины возможность разведки, наблюдения и разведки на поле боя, поскольку они (украинцы – ред.) продолжают бороться с необоснованной агрессией России», – сказал он.

Кроме того, Австралия объявит о введении новых санкций против России. Министр иностранных дел Пенни Вонг сообщила, что Австралия введет дополнительные санкции против лиц в российском правительстве.

На сегодняшний день Австралия предоставила Украине военную помощь на сумму более полумиллиарда долларов, включая 90 бронетранспортеров Bushmaster, артиллерию и боеприпасы.

Австралийские военные оказывают содействие в обучении украинских бойцов. Австралия объединила свои усилия с Францией для производства боеприпасов для ВСУ.

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