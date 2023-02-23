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Титул «Миссис Германия» выиграла белоруска

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  • 23.02.2023, 21:53
  • 9,630
Титул «Миссис Германия» выиграла белоруска
Анна Шнайдер

Наша соотечественница выиграла титул во второй раз.

Живущая в Германии 35-летняя уроженка Беларуси Анна Шнайдер (Проходская) стала обладательницей титула «Миссис Германия-2023», сообщает издание «Белорусы и мир» со ссылкой на официальную страницу конкурса в Facebook.

Наша соотечественница представляла на нем Берлин. И напрямую прошла в топ-5 участниц, выиграв голосование среди пользователей соцсетей в интернете.

Финал конкурса, в котором также были определены «Мисс Германия-2023» и «Мистер Германия-2023», состоялся в египетском городе Хургада 17 февраля.

Напомним, Анна Проходская уже завоевывала титул «Миссис Германия» в 2020 году. С тех пор она взяла фамилию мужа — Шнайдер, и родила дочь Мирославу.

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