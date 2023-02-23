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Тихановская выступила на сессии ПА ОБСЕ

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  • 23.02.2023, 22:01
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Тихановская выступила на сессии ПА ОБСЕ
Светлана Тихановская

Она попросила считать режим в Минске преступным.

Светлана Тихановская попросила считать режим в Минске преступным, выступая 23 февраля на дебатах, посвященных ситуации с правами человека в Беларуси, в рамках зимней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) в Вене, пишет BPN.

«Они (белорусские и российские власти. — Прим. ред.) понимают только язык силы. И мы должны показать нашу силу. Конечно, изменения в Беларуси зависят от самих белорусов, но без международной поддержки и солидарности эта борьба займет гораздо больше времени и принесет много жертв, которые мы не можем себе позволить», — сказала Тихановская.

Александр Лукашенко не представляет белорусский народ, он должен предстать перед трибуналом, а российские войска должны быть выведены из Беларуси, сказала она.

Тихановская в очередной раз подчеркнула, что белорусский народ по-прежнему подвергается репрессиям со стороны властей: в среднем 17 человек ежедневно задерживаются по политическим причинам.

Экс-кандидат в президенты заверила присутствующих, что «не будет молчать, так как должна говорить за всех тех, кто не может быть услышан»: «Мы должны говорить о пытках, бесчеловечном обращении, отсутствии медицинской помощи заключенным, нарушении прав трудящихся и религиозных свобод. Есть цифры: почти 1500 политических заключенных. Только в прошлом году было возбуждено 5000 уголовных дел по политическим мотивам. Каждый день белорусов приговаривают к 5, 10, 15 годам лишения свободы просто за критику режима или выступление против войны».

Тихановская подчеркнула, что власти «не сломят» ни ее, ни ее супруга политзаключенного Сергея Тихановского: «Мы будем продолжать настаивать: все политические заключенные должны быть освобождены и реабилитированы. Все, кто находится в вынужденном изгнании, должны иметь возможность безопасно вернуться домой. Все политически мотивированные дела должны быть закрыты. Только тогда может начаться национальный диалог. Мы не должны позволить режиму использовать политических заключенных в качестве заложников, чтобы шантажировать нас или обменивать на выгоды от Запада».

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