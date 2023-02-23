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Украинцев призвали не снимать перемещение техники ВСУ

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  • 23.02.2023, 22:13
  • 3,638
Украинцев призвали не снимать перемещение техники ВСУ

Идет передислокация.

Украинцев призвали не производить фото- или видеосъемку дислокации военной техники ВСУ.

Об этом сообщает Telegram-канал Сухопутных войск ВС Украины.

Военные сообщили, что в сети уже появились фото и видео перебазировки украинской авиации, прибывшей в определенные позиционные районы с целью выполнения боевых задач, защиты населения Украины и охраны и обороны важных объектов инфраструктуры.

«Мы благодарим Вас за любовь и слова поддержки нашим пилотам, но напоминаем и о запрете проведения фото и видео фиксации личного состава, мест расположения военной техники, ее количестве и направлении передислокации — это может повредить выполнению поставленных задач», - подчеркнули в Сухопутных войсках.

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