США ищут способы ускорить поставки танков Abrams Украине

США ищут способы ускорить поставки танков Abrams Украине1
- 23.02.2023, 22:47
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Об этом заявила министр армии США.
Поставки в Украину американских танков Abrams могут занять больше года. Об этом заявила министр армии США Кристин Вормут в четверг, 23 февраля, передает CNN.
По словам Вормут, США ищут самый быстрый способ доставить танки Украине, но ни один из вариантов не предусматривает «недели или два месяца».
«Здесь речь о более длительных сроках. Но я думаю, есть варианты меньше двух лет, меньше полутора лет. Но опять же, мы должны рассмотреть плюсы и минусы каждого из них», — сказала она.
Среди вариантов, которые рассматривают США, — обращение к странам, которые ранее закупили американские танки. Министр объяснила, что это, предположительно, «позволило бы быстрее доставить танки украинцам, но может нарушить отношения с важными союзниками».