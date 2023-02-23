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США ищут способы ускорить поставки танков Abrams Украине

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  • 23.02.2023, 22:47
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США ищут способы ускорить поставки танков Abrams Украине

Об этом заявила министр армии США.

Поставки в Украину американских танков Abrams могут занять больше года. Об этом заявила министр армии США Кристин Вормут в четверг, 23 февраля, передает CNN.

По словам Вормут, США ищут самый быстрый способ доставить танки Украине, но ни один из вариантов не предусматривает «недели или два месяца».

«Здесь речь о более длительных сроках. Но я думаю, есть варианты меньше двух лет, меньше полутора лет. Но опять же, мы должны рассмотреть плюсы и минусы каждого из них», — сказала она.

Среди вариантов, которые рассматривают США, — обращение к странам, которые ранее закупили американские танки. Министр объяснила, что это, предположительно, «позволило бы быстрее доставить танки украинцам, но может нарушить отношения с важными союзниками».

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