В Крыму повредили участок железной дороги 23.02.2023, 23:00

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Остановлено движение поездов.

В оккупированном Россией Крыму в четверг, 23 февраля, повредили железную дорогу. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на так называемое оккупационное «управление МЧС» страны-агрессора.

Оккупанты утверждают, что железнодорожное полотно повредили в селе Почтовое Бахчисарайского района в 11 км от Симферополя, «движение электричек и поездов остановлено», но якобы «восстановится через несколько часов».

Российский Telegram-канал Baza опубликовал фото — как утверждается, поврежденного участка железной дороги.

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