Минздрав ввел новые правила для аптек 23.02.2023, 23:10

Их станет меньше.

Министерство здравоохранения внесло изменения в «Надлежащую аптечную практику», которые могут существенно ограничить деятельность коммерческих аптек, передает «Наша Нiва».

С 1 марта в городах и поселках нельзя будет открыть небольшие аптеки или киоски, если там нет головной аптеки.

Об этом говорится в постановлении Минздрава, которым внесены изменения в другое постановление от 27 декабря 2006 года (№120). Оно затрагивает деятельность аптек первой, второй и пятой категорий. Решение было принято 20 января 2023 года, а вчера на сайте министерства опубликовали пояснение к нему.

Первая и вторая категории — это головные (большие) аптеки. А аптеки пятой категории — мелкие, им обычно отводится небольшой закуток в торговых центрах, на вокзалах, рынках или ставится киоск. Теперь, согласно нововведению, необходимо сначала открыть аптеку первой или второй категорий и только после разрешается пятой категории.

«Размещать большие коммерческие аптеки в небольших городах невыгодно, поэтому, например, в Воложине или Лоеве, если не будет головной аптеки, то и ее филиалов тоже не будет», — высказывает свое видение этих изменений заведующая одной из коммерческих аптек.

Такое требование вступит в силу для аптек, созданных после 1 марта 2023 года.

С 1 июня 2023 года коммерческим аптекам пятой категории (а многие из коммерческих аптек относятся к этой катерии) разрешат продавать только безрецептурные лекарственные препараты.

«Это не основной доход коммерческих аптек, так как большинство лекарств безрецептурные. Однако главное из перечня того, что мы не можем продавать — это жизненно важные рецептурные препараты, которые не производятся в Беларуси и которые выписываются льготно. Люди такие лекарства покупали, где находили, когда их не было в «Белфармации». Приезжали даже за ними и россияне», — рассказывает аптекарь.

По ее словам, ограничения приведут к уменьшению дохода коммерческих аптек. Убыточные аптеки начнут закрываться.

«Расчет на то, что работники коммерческих аптек — провизоры, фармацевты — пойдут из коммерческих в государственные аптеки. Таким образом Минздрав надеется решить вопрос с кадрами», — считает заведующая аптекой.

По ее словам, прошлой осенью «на различных совещаниях чиновники уверяли, что скоро будет принято новое положение, в результате которого они кадровые вопросы решат и у них будет достаточное количество фармацевтов и провизоров».

На 23 февраля, согласно национальным банкам вакансий, учреждениям здравоохранения не хватало 235 провизоров. Почти все заявки с вакантными местами — от «Белфармации». В Беларуси более 3 500 аптек. Количество коммерческих и государственных аптек примерное равно.

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