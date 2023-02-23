Зеленский: Думаю, Путин все еще хочет оккупировать Киев 23.02.2023, 23:15

Владимир Зеленский

Однако оккупировать столицу Украины у президента РФ уже не получится.

Президент РФ Владимир Путин через год после полномасштабного нападения на Украину все еще хочет захватить Киев.

Такое мнение в интервью BBC, опубликованном 23 февраля, высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Корреспондент ВВС спросил президента, находится ли Киев под угрозой повторного нападения России.

«Думаю, президент Путин все еще хочет оккупировать Киев. Но их идеи, миссия и надежда касаются всей Украины, – ответил Зеленский. – Чтобы мы потеряли свою независимость и суверенитет. И потому, я думаю, все поняли: если вы не можете оккупировать столицу, если вы не можете оккупировать Киев, вы не можете оккупировать Украину. Потому это очень важно… Но я считаю, что мы сильны».

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