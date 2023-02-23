закрыть
24 февраля 2023, пятница, 1:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Министерство образования составило список специальностей, на которые можно поступить без экзаменов

3
  • 23.02.2023, 23:29
  • 2,290
Министерство образования составило список специальностей, на которые можно поступить без экзаменов

Но не всем.

Министерство образования составило перечень специальностей в учреждениях высшего и среднего специального образования, на которые отдельные категории абитуриентов могут поступить без экзаменов. Они перечислены в постановлении № 44 «О перечнях наиболее востребованных экономикой специальностей», сообщает Национальный правовой портал.

На ряд специальностей по программам среднего специального образования вне конкурса зачисляются лица, имеющие рекомендации воинских частей, органов погранслужбы и прошедшие срочную военную службу (службу в резерве) в год приема или в предшествующий ему год.

При этом в документе об образовании должна быть отметка не ниже 6 баллов по профильному учебному предмету.

В этом перечне 22 специальности — в том числе «технологическое обеспечение машиностроительного производства», «монтаж и эксплуатация электрооборудования», «строительство зданий и сооружений», «строительство и эксплуатация автомобильных дорог», «пчеловодство», «мелиорация земель», «лесное хозяйство» и другие.

В постановлении также перечисляются вузовские специальности, на которые отдельные категории абитуриентов могут поступить без вступительных испытаний, а также вне конкурса, если хотят учиться в заочной форме.

Среди таких абитуриентов:

победители (дипломы I, II, III степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады;

участники заключительного этапа республиканской олимпиады, награжденные похвальным отзывом, и иные.

В этот перечень включены 53 специальности. Среди них «дошкольное образование», «компьютерная физика», «математика», «радиосистемы и радиотехнологии», «автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы», «нанотехнологии и наноматериалы», «инженерно-педагогическая деятельность», «технологии и проектирование одежды и обуви», «мелиорация и водное хозяйство», «водные биоресурсы и аквакультура», «ветеринарная медицина», иные.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов
Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет Владимир Халип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун Владимир Фесенко