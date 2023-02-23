Министерство образования составило список специальностей, на которые можно поступить без экзаменов 3 23.02.2023, 23:29

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Но не всем.

Министерство образования составило перечень специальностей в учреждениях высшего и среднего специального образования, на которые отдельные категории абитуриентов могут поступить без экзаменов. Они перечислены в постановлении № 44 «О перечнях наиболее востребованных экономикой специальностей», сообщает Национальный правовой портал.

На ряд специальностей по программам среднего специального образования вне конкурса зачисляются лица, имеющие рекомендации воинских частей, органов погранслужбы и прошедшие срочную военную службу (службу в резерве) в год приема или в предшествующий ему год.

При этом в документе об образовании должна быть отметка не ниже 6 баллов по профильному учебному предмету.

В этом перечне 22 специальности — в том числе «технологическое обеспечение машиностроительного производства», «монтаж и эксплуатация электрооборудования», «строительство зданий и сооружений», «строительство и эксплуатация автомобильных дорог», «пчеловодство», «мелиорация земель», «лесное хозяйство» и другие.

В постановлении также перечисляются вузовские специальности, на которые отдельные категории абитуриентов могут поступить без вступительных испытаний, а также вне конкурса, если хотят учиться в заочной форме.

Среди таких абитуриентов:

победители (дипломы I, II, III степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады;

участники заключительного этапа республиканской олимпиады, награжденные похвальным отзывом, и иные.

В этот перечень включены 53 специальности. Среди них «дошкольное образование», «компьютерная физика», «математика», «радиосистемы и радиотехнологии», «автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы», «нанотехнологии и наноматериалы», «инженерно-педагогическая деятельность», «технологии и проектирование одежды и обуви», «мелиорация и водное хозяйство», «водные биоресурсы и аквакультура», «ветеринарная медицина», иные.

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