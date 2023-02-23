закрыть
24 февраля 2023, пятница, 1:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «справедливом и прочном мире» в Украине

  • 23.02.2023, 23:52
  • 4,216
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «справедливом и прочном мире» в Украине

Режим Лукашенко голосовал против.

Генассамблея ООН в четверг, 23 февраля, поддержал резолюцию, выдвинутую Украиной и ее сторонниками. В ней отмечается необходимость как можно быстрее достичь всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в соответствии с учредительным Уставом ООН.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на трансляцию заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

За резолюцию проголосовала 141 страна, семь стран проголосовали против, еще 32 - воздержались.

На голосовании против выступили такие страны – Беларусь, Эритрея, Мали, КНДР, Россия, Никарагуа и Сирия. Среди воздержавшихся — Китай, Армения, Индия, Иран, Казахстан, Пакистан.

В заседании приняли участие дипломаты из 193 стран-членов ООН. Оно было посвящено годовщине вторжения России на территорию Украины.

Украина на заседании представила свой проект, который называется «Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине».

Следует напомнить, что на Генеральной Ассамблее ООН Россия, в отличие от Совбеза ООН, не имеет права вето.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов
Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет Владимир Халип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун Владимир Фесенко