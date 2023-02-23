Генассамблея ООН приняла резолюцию о «справедливом и прочном мире» в Украине 23.02.2023, 23:52

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Режим Лукашенко голосовал против.

Генассамблея ООН в четверг, 23 февраля, поддержал резолюцию, выдвинутую Украиной и ее сторонниками. В ней отмечается необходимость как можно быстрее достичь всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в соответствии с учредительным Уставом ООН.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на трансляцию заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

За резолюцию проголосовала 141 страна, семь стран проголосовали против, еще 32 - воздержались.

На голосовании против выступили такие страны – Беларусь, Эритрея, Мали, КНДР, Россия, Никарагуа и Сирия. Среди воздержавшихся — Китай, Армения, Индия, Иран, Казахстан, Пакистан.

В заседании приняли участие дипломаты из 193 стран-членов ООН. Оно было посвящено годовщине вторжения России на территорию Украины.

Украина на заседании представила свой проект, который называется «Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине».

Следует напомнить, что на Генеральной Ассамблее ООН Россия, в отличие от Совбеза ООН, не имеет права вето.

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