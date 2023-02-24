Белорусские пенсионеры: Шалёнага сабаку — на ланцуг! 24.02.2023, 3:33

Группа пенсионеров «Вязаные береты» подготовила слайд-шоу в поддержку Украины.

Группа белорусских пенсионеров «Вязаные береты» к печальной годовщине начала полномасштабной войны в Украине подготовила слайд-шоу в поддержку мужественных защитников Украины, передает «Наша Нiва».

«Прошел год с нападения России на Украину. Понимаем, как тяжело нашим уважаемым соседям-украинцам. Всей душой желаем победить врага! Мы с вами, мужественные защитники Украины!» — пишут белорусские пенсионеры о своем слайд-шоу, записанном под мелодию песни «Червона калина».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».