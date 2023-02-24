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Белорусские пенсионеры: Шалёнага сабаку — на ланцуг!

  • 24.02.2023, 3:33
Белорусские пенсионеры: Шалёнага сабаку — на ланцуг!

Группа пенсионеров «Вязаные береты» подготовила слайд-шоу в поддержку Украины.

Группа белорусских пенсионеров «Вязаные береты» к печальной годовщине начала полномасштабной войны в Украине подготовила слайд-шоу в поддержку мужественных защитников Украины, передает «Наша Нiва».

«Прошел год с нападения России на Украину. Понимаем, как тяжело нашим уважаемым соседям-украинцам. Всей душой желаем победить врага! Мы с вами, мужественные защитники Украины!» — пишут белорусские пенсионеры о своем слайд-шоу, записанном под мелодию песни «Червона калина».

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