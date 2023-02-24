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«Сюрприз» на 24 февраля: чего ожидать от России

  • 24.02.2023, 8:06
«Сюрприз» на 24 февраля: чего ожидать от России

Воздушные силы обороны Украины приведены в повышенную готовность.

Армия России на годовщину полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля может устроить ракетный обстрел, но его эффективность будет значительно ниже, чем год назад. Также не исключены диверсии.

Такое мнение высказал военный аналитик Петр Черник в эксклюзивном интервью ТСН.

На вопрос о «сюрпризах» от оккупантов к годовщине полномасштабного вторжения Черник ответил:

«На мой взгляд, у них в арсенале остается большой ракетный залп в пределах 80-120 ракет. Но мне кажется, что повторить свой собственный рекорд начала этой войны, когда они одномоментно применили около 160 ракет, они не смогут. Могут прибегнуть к каким-то диверсионным действий – это вполне возможно, остатки агентурных сетей у них существуют. Единственный серьезный аргумент, который у них остался – это оружие массового поражения. Больше ничего предложить не могут. За эту войну они применили к нам абсолютно все неядерные способы ведения боевых действий».

Аналитик напомнил, как укрепилась противовоздушная оборона Украины с начала полномасштабной войны:

«На тот момент наше ПВО прикрывало небо в пределах 15-20%. У нас были старенькие советские комплексы С-200, С-300, «Бук», «Тор-М», «Оса» и небольшое количество западных образцов, в первую очередь — ПЗРК Stinger. С тех пор наша ПВО насытилась колоссальным количеством новейших западных разработок. Iris-T, NASAMS, Crotale, Mistral, Aspid – далеко не полная линейка того, что есть у нас на вооружении. За исключением последнего залпа, когда были применены аж 14 ракет Х-22, которые нам нечем сбивать, во всех предыдущих залпах показатели сбивания баллистических и аэродинамических целей, а следовательно крылатых ракет – от 86 до 90%».

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заверили, что Украина усиленно готовится к возможным «сюрпризам» от России к годовщине полномасштабной войны. Пункты управления, командные и мобильные бригады – все воздушные силы обороны в готовности 24/7.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прогнозирует, что Россия может нанести «небольшой ракетный удар».

Аналитик Александр Кочетков считает, что оккупанты могут выпустить не менее 50 ракет в 5 волн в комбинации с иранскими дронами «Шахед», чтобы нагрузить украинскую ПВО.

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