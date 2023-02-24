Вторжение из Беларуси: в Киеве развернули «спящие» блокпосты 1 24.02.2023, 8:16

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Высшее руководство Украины не исключает возможность атаки.

В Киеве провели плановые учения по развертыванию так называемых «спящих» блокпостов и превращение их в опорные пункты.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Представители украинской Нацполиции совместно с бойцами Нацгвардии Украины и представителями других военных формирований отработали на блокпостах проверку водительских документов и осуществили осмотр подозрительного гражданского автотранспорта о провозе оружия или других запрещенных вещей.

Кроме того, в рамках проведения командно-штабных учений правоохранители вместе с военными тренировались за считанные часы разворачивать временно неиспользуемые блокпосты и устанавливать новые инженерные защитные сооружения.

Такие учения проводятся регулярно, отмечают военные, и не связаны с возможной эскалацией российской агрессии накануне годовщины полномасштабного вторжения россиян. Тренировки позволяют отработать навыки и быстро реагировать на возможные вызовы, включая вероятное нападение россиян с территории Беларуси.

«Мы проверяем автотранспорт и граждан. В автотранспорте проверяем вещи, которые незаконного обращения: оружие взрывчатку», – рассказал офицер полиции Евгений Трухань.

По словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, эта тренировка направлена на усовершенствование и наращивание систем инженерного оборудования и систем противовоздушной обороны. Также рассматриваются вопросы обеспечения общественной безопасности в случае обострения.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Путин до сих пор хочет оккупировать Киев. Также глава государства заявлял, что «на этой неделе Россия может добиться реванша».

Оккупанты тем временем не прекращают провокаций на северной границе. 23 февраля украинская разведка зафиксировала движение колонн вражеской военной техники в районе границы с Черниговской областью.

В свою очередь в Киеве с 21 февраля проводят тренировки по обороне города.

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