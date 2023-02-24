Кадыров предъявил обвинения Кремлю 24.02.2023, 8:32

20,334

Глава Чечни опубликовал странное заявление в годовщину вторжения армии РФ в Украину.

В канун годовщины начала полномасштабной войны РФ против Украины глава Чечни Рамзан Кадыров не только не появился на обращении Путина к Федеральному собранию, но и напомнил о преступлении Сталина против чеченского народа.

Его слова прозвучали как обвинение действующему хозяину Кремля, который, используя аналогичные обвинения, совершает преступление теперь уже против украинского народа, пишет dialog.ua.

«По приказу проклятого Иосифа Сталина наш народ подвергся ужасающему геноциду – массовой высылке в Сибирь и Казахстан. Поводом стало безосновательное обвинение в сотрудничестве с немецко-фашистскими оккупантами. Оно было лишь прикрытием для совершения расправы над целыми народами», - высказался Кадыров, несмотря на возрождение культа Сталина в РФ.

Он напомнил, что его соотечественники боролись с нацистами бок о бок с другими народами СССР, однако тогдашняя власть решила закрыть на это глаза, решив «погубить свободолюбивый и гордый народ».

Он обвинил Сталина в убийстве тысяч чеченцев по надуманной причине: «Наш моральный долг – помнить об этих трагических событиях, чтобы не допустить их повторения!»

Международный обозреватель Иван Яковина обратил внимание, что в 2023 году Кадыров не пришел на послание, а 23 февраля в его ТГ-канале появился очень странный пост.

«Сравните тональность постов прошлого и нынешнего года. Он явно готовится к развалу РФ. Думаю, ему хорошо известно реальное положение вещей в российской армии, экономике и политике», - резюмировал Яковина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».