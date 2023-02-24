Financial Times рассекретил, как Путин тайно готовил нападение на Украину 15 24.02.2023, 8:35

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Все пошло «ужасно не так».

Руководство Кремля не знало о намерениях президента РФ Владимира Путина по поводу вторжения в Украину. По словам бывших чиновников, которые подает издание Financial Times, их руководитель тайком от своего окружения сделал этот шаг.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на экс-чиновников.

«Все высшее руководство Кремля узнало о вторжении только тогда, когда увидело, как Путин объявил о «специальной военной операции» (войне – ред.) по телевидению в то утро. Позже в Кремле собрались российские олигархи. Все были полностью растеряны», – сказал человек, который присутствовал на мероприятии.

Вопрос вызывает то, как Путин мог спланировать столь масштабное вторжение втайне от большинства руководителей: высокопоставленных должностных лиц, экономистов, бизнесменов, которые, казалось бы, не верили в намерения главы Кремля.

На этот вопрос, по информации издания, одному из олигархов ответил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"У него есть три советника: Иван Грозный. Петр Первый. И Екатерина Великая», – сказал Лавров.

По информации источника, согласно плану вторжения Путина, российские войска должны были захватить Киев в считанные дни в результате блестящего, сравнительно бескровного блицкрига. В свою очередь война оказалась для России болотом исторических масштабов.

Пока Путин, как никогда, полон решимости довести дело до конца, говорят люди, которые его знают.

«Идея никогда не заключалась в том, чтобы погибли сотни тысяч человек. Все пошло ужасно не так», – заявил экс-высокопоставленный российский чиновник.

По словам экс-чиновника, глава Кремля «прозрел».

«Оказывается, мы были абсолютно не готовы. В армии беспорядок. Наша промышленность в беспорядке. Но хорошо, что мы узнали об этом именно сейчас, а не тогда, когда НАТО вторгнется к нам», – говорит Путин.

Близкие к Путину люди сравнивают его со Сталиным, но говорят, что тот был злодеем, но в то же время «хорошим менеджером, потому что его нельзя было обмануть. Но никто не может сказать Путину правду».

Более того, свидетели утверждают, что кум Путина Виктор Медведчук уверял диктатора, что «украинцы встретят российские войска с распростертыми объятиями».

В разгар войны Путин начал осознавать масштабы российских просчетов, что побуждает его искать больше информации от людей на более низких уровнях, говорят люди, которые его знают.

Иногда он использовал информацию из своих неофициальных каналов, чтобы публично подставлять под удар высокопоставленных чиновников.

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