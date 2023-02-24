Лукашисты проголосовали против резолюции Генассамблеи ООН о выводе российских войск из Украины 10 24.02.2023, 8:38

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Режим оказался в компании таких стран, как КНДР, Россия, Сирия и Никарагуа.

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, приуроченную к годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину. Текст резолюции поддержала 141 стран, 32 воздержались. Семь стран были против, в том числе Беларусь. Кроме нее против проголосовали Россия, КНДР, Эритрея, Мали, Сирия и Никарагуа. Среди воздержавшихся можно отметить Китай, Индию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Армению, Монголию, Пакистан, ЮАР, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам и Зимбабве.

В резолюции говорится, что никакие территориальные приобретения, являющиеся результатом угрозы силой или ее применения, не должны признаваться законными. В ней подчёркивается необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с принципами Устава ООН. Генассамблея также выражает усилия генсека организации и генсека по содействую миру, подтверждает приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды.

Генассамблея вновь заявляет свое требование, чтобы Российская Федерация немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах, и призывает к прекращению боевых действий.

В документе также содержится призыв выполнять Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, соблюдать гуманитарные обязательству, прекратить нападения на критическую инфраструктуру Украины.

Генассамблея также особо отмечает необходимость обеспечить привлечение к ответственности за совершенные на территории Украины наиболее серьезные преступления по международному праву путем проведения надлежащего, справедливого и независимого расследования и осуществления судебного преследования на национальном или международном уровне и обеспечить восстановление справедливости для всех жертв и предотвращение будущих преступлений.

Наконец, в резолюции содержится призыв к сотрудничеству для преодоления глобальных последствий войны для продовольственной безопасности, энергетики, финансов, окружающей среды, а также для физической и технической ядерной безопасности. Действия по достижению мира в Украине должны учитывать эти факторы.

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