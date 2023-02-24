Байден подготовил «сюрприз» Путину на 24 февраля 2 24.02.2023, 8:57

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Джо Байден

(Обновлено) Об исключительных мерах США против РФ будет объявлено сегодня.

В годовщину масштабного вторжения войск России в Украину президент США Джо Байден анонсирует «сюрприз» для РФ.

Как сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, 24 февраля Байден объявит введение новый санкций против России.

По ее словам, Байден 24 февраля проведет онлайн-встречу с лидерами «Большой семерки» и президентом Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы продолжить координацию помощи украинскому государству.

«24 февраля лидеры обсудят, как мы можем продолжить поддержку Украины и продолжить усиление давления на Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.)… США применят широкомасштабные санкции против ключевых секторов, приносящих доход Путину. Они будут распространяться на российские банки, российскую оборонную и технологическую промышленность, а также на субъектов в третьих странах, которые пытаются обойти наши санкции», - добавила она.

Кроме того, США сегодня объявят о новом пакете военной помощи Украине на сумму в 2 млрд долларов. Об этом в эфире CNN заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он будет включать финансирование контрактов по производству боеприпасов для HIMARS, 155-мм орудий, беспилотников, оборудования для противодействия БПЛА, разминирования и средства защищенной связи. Салливан также отметил, что США ведут работу по увеличению производства всех типов боеприпасов, в том числе с учетом потребностей Украины.

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