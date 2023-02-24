Фенцик «слился» 5 24.02.2023, 9:19

9,960

Лукашенко неудержимо тянет к нацистским символам.

Глава преступного режима в Беларуси Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал свои симпатии к нацисткой Германии. Широко известен факт, что в 1995 году белорусский диктатор в интервью немецкой газете «Handelsblatt» хвалил режим Адольфа Гитлера.

Читатель телеграм-канала «Баста!» обратил внимание на еще одну интересную деталь.

«Интересная вещь. В здании, где сегодня размещается администрация Лукашенко, во время немецкой оккупации размещался генеральный комиссариат Беларуси», — пишет читатель канала.

«Странно, что лукашенковские идеологии не начали в свое время серию пропагандистских атак по дискредитации здания и людей, которые в нем работают, по образцу, как это делали в отношении белорусских национальных символов», — отмечает белорус.

Как сообщал сайт Charter97.org, украинские журналисты нашли факты из биографии узурпатора, согласно которым Лукашенко является внуком военного преступника и пособника нацистов Степана (Стефана) Фенцика.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.