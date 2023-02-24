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Яковина: «Вагнеровцы» попали в ловушку

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  • 24.02.2023, 9:28
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Яковина: «Вагнеровцы» попали в ловушку
Иван Яковина

ВСУ могут спокойно отрезать и окружить ударные группировки ЧВК под Бахмутом.

Удары украинской армии по уязвимым точкам группы «Вагнера» под Бахмутом могут привести к огромной дыре во всей линии российского фронта, предположил в эфире Radio NV международный обозреватель Иван Яковина.

Ссылаясь на военных экспертов, он отметил, что группа «Вагнера» пытается организовать вокруг Бахмута клещи для Сил обороны. Но в условиях дефицита боеприпасов у наемников «украинская армия может спокойненько эти ударные группировки отрезать и окружить».

«Бахмут и Соледар находятся на важных перекрестках дорог. Это важный узел. А за ними еще один очень важный узел дорог, с огромными потерями взятый ранее, — Попасная. И пройти ВСУ там надо будет менее 30 километров. Никаких резервов в глубине у Вагнера, естественно, нет. Механизированных бригад нет. Нет противотанковых частей. Нет заранее оборудованных оборонительных полос», — перечислил Яковина.

По его словам, то, что начиналось как словесный конфликт между основателем группы «Вагнер» Евгением Пригожиным и руководством минобороны России, сейчас несет риски для всего фронта на Донбассе.

«Может быть, стоит воспользоваться украинской армии складывающейся ситуацией — тем, что эти вагнеровцы сидят без боеприпасов. И тем, что они, как говорится, попали в раскорячку и стоят со спущенными штанами. И в этот момент, наверное, их ВСУ могут как-то подловить», — сказал журналист, добавив, что вероятное поражение под Бахмутом станет катастрофическим для РФ.

Пригожин утверждал, что ЧВК «Вагнер» испытывает снарядный голод из-за того, что российские военные чиновники игнорируют ее потребности. В минобороны РФ заявили, что «попытки внести раскол играют только в пользу врага», а все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений «выполняются в кратчайшие сроки».

Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются самые агрессивные бои. Войска РФ бросили все свои силы на прорыв и окружение города. В Генштабе ЗСУ говорят, что потери врага исчисляются тысячами: раненых вагнеровцев бросают умирать.

3 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники не намерены сдавать город.

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