Беларусь закрывает посольство в Санкт-Петербурге 1 24.02.2023, 9:39

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Вместо него откроют генконсульство.

Министерство иностранных дел Беларуси закроет отделение посольства Беларуси в РФ в Санкт-Петербурге. Это предусмотрено постановлением Совета министров № 145 от 23 февраля, опубликованным на Национальном правовом интернет-портале.

Вместо отделения посольства в Питере откроют генеральное консульство Беларуси. Отделение должно быть закрыто до 1 июля текущего года, и до этой же даты надо открыть генконсульство.

Дополнительного финансирования на это не предусмотрено — МИД должен решить все вопросы в пределах средств, выделенных ему на открытие и содержание диппредставительств за рубежом.

Напомним, МИД уже довольно долго занимается «оптимизацией» сети дипломатических представительств Беларуси за рубежом. Лукашенко требовал закрытия посольств в странах, с которыми в последние годы значительно снизился уровень отношений, в том числе торгово-экономических, и переориентации работы на более перспективные для сотрудничества направления.

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