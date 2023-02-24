«Вчера картошку копали, сегодня нас на войну отправили» 24.02.2023, 9:55

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фото: reuters

Оккупант рассказал о потерях в армии РФ и пожаловался на командиров.

Очередной российский оккупант, которого оправили на войну в Украину умирать за амбиции Путина, пожаловался на огромные потери армии страны-агрессора. Он признался, что военных отправляют на передовую без подготовки и экипировки, из-за чего многих из них просто бегут с поля боя.

Об этом говорится в разговоре захватчика, который перехватили украинские разведчики. Аудио опубликовали на Youtube-канале Главного управления разведки Минобороны Украины.

Военный рассказал, что Вооруженные силы Украины за один раз уничтожили около 400 российских «мобиков».

«Вчера картошку копали, сегодня нас на войну отправили, никакой подготовки нет. Пацаны сидели в пункте временной дислокации, ударили, за раз 400 человек разом накрыли, 400 мобилизированных с одного города, в городе траур», – сказал он.

Оккупант добавил, что военные страны-агрессора настолько непрофессиональные и неподготовленные к войне, что по ошибке стреляют по своим же позициям.

«Вчера вертушка отработала по нашим позициям, наша же вертушка. С танки три раза били по нашим позициям, тоже перепутали координаты. Я уже два раза под танковым обстрелом был, под минометным обстрелом и с автомата чуть не застрелили свои же. Пошли за водой, нас свой же чуть не застрелил, очередью в нашу сторону стрелял пьяный», – признался военный преступник.

Также он добавил, что командование террористической армией РФ отправляет своих солдат на передовую без экипировки и подготовки.

«На «передок» бросают... ни экипировки, ничего нет. А у нас ни тепловизора, ни ночника...У меня автомат и 5 магазинов, бронежилет 4 класса, который осколком прошибет, наколенники, каска и очки», – отметил оккупант.

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