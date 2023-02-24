Полк Калиновского: Свободная и демократическая Беларусь — дело времени 24.02.2023, 10:02

Победа Украины и белорусских патриотов в этой войне неизбежна.

Пресс-служба полка имени Кастуся Калиновского опубликовала заявление к годовщине полномасштабной войны РФ против Украины.

«Вот уже целый год полк Калиновского борется плечом к плечу с украинцами. Для нас это был год принятия решения, год становления, год подготовки и тяжелых боев.

Через год войны, мы можем с уверенностью заявить, что победа Украины в этой войне неизбежна. А значит и свободная, и демократическая Беларусь — это дело времени.

Впереди — наша счастливая жизнь и счастливая жизнь наших детей без имперских амбиций престарелых диктаторов.

Живет Беларусь и Слава Украине!», — заявили бойцы-белорусы из полка Калиновского.

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