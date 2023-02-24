закрыть
24 февраля 2023, пятница, 10:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Полк Калиновского: Свободная и демократическая Беларусь — дело времени

  • 24.02.2023, 10:02
Полк Калиновского: Свободная и демократическая Беларусь — дело времени

Победа Украины и белорусских патриотов в этой войне неизбежна.

Пресс-служба полка имени Кастуся Калиновского опубликовала заявление к годовщине полномасштабной войны РФ против Украины.

«Вот уже целый год полк Калиновского борется плечом к плечу с украинцами. Для нас это был год принятия решения, год становления, год подготовки и тяжелых боев.

Через год войны, мы можем с уверенностью заявить, что победа Украины в этой войне неизбежна. А значит и свободная, и демократическая Беларусь — это дело времени.

Впереди — наша счастливая жизнь и счастливая жизнь наших детей без имперских амбиций престарелых диктаторов.

Живет Беларусь и Слава Украине!», — заявили бойцы-белорусы из полка Калиновского.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Год
Год Ирина Халип
Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов
Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет Владимир Халип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников