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Медики рассказали, что необходимо съесть на завтрак для здоровья сосудов

  • 24.02.2023, 10:15
Медики рассказали, что необходимо съесть на завтрак для здоровья сосудов

Утренний прием пищи — важнейшая часть профилактики.

Проблемы с кровеносно-сосудистой системой можно предупредить, если составить правильный рацион питания, уверены врачи.

Нарушение интенсивности кровяного тока и эластичности сосудов часто возникает из-за нарушения режима дня, питания и отсутствия физнагрузок. Это может повлечь за собой целый ряд проблем: начиная с ощущения тяжести в конечностях и заканчивая варикозом. Эффективной профилактикой может стать правильное и сбалансированное питание, важнейшая часть которого — завтрак.

Об этом пишет marieclaire.

Продукты с высоким содержанием клетчатки могут стать мощной профилактикой недугов, связанных с сердцем, и, благотворно влияет на процессы пищеварения. Потребление 30-40 гр. этого вещества в день может снизить давление в венах в зоне живота и ног, а также поддержать нормальную циркуляцию крови в организме. Группу продуктов, богатых клетчаткой, составляют семена чиа, льняные семена, свежие фрукты, овощи и бобы.

Продукты с антиоксидантными свойствами комплексно оздоравливают организм. Такие антиоксиданты, как флавоноиды (содержатся в ягодах), витамины С и E, присутствующие в зеленых овощах и цитрусовых, отлично укрепляют вены, а также снижают частоту воспалительных процессов. Витамин E борется с образованием тромбов, разжижает кровь и просто необходим для здоровья сердца. Витамин С помогает укрепить стенки сосудов, повысить их эластичность, а также полезен при воспалениях и для поддержания здоровья кожи.

Продукты, богатые магнием решают проблемы с кровяным давлением и спазмы в зоне ног. Чтобы восполнить их запасы, включите в свой рацион авокадо, бананы, сладкий картофель, крестоцветные овощи и зелень.

Кайенский перец или карри — потребляйте их для разогрева организма, повышения интенсивности кровяного тока и, конечно же, контроля веса и аппетита.

Яблочный уксус улучшает циркуляцию в стенках вен и известен своими противовоспалительными свойствами. Регулярное использование яблочного уксуса и гамамелиса может стать отличным профилактическим средством против варикоза и даже для его лечения. Так что теперь при таких неприятностях, как опухание и чрезмерное выступание вен, вы знаете, к чему можно прибегать.

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