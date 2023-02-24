США ответили на годовщину вторжения РФ масштабным пакетом военной помощи Украине 3 24.02.2023, 10:23

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В него вошли ракеты для HIMARS и другое оружие на $2 миллиарда.

В годовщину российского вторжения, 24 февраля 2023 года, ожидается, что администрация президента США Джо Байдена объявит о пакете военной помощи Украине на 2 млрд долларов. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что власти США в этот раз не отправят Украине оружие со складов армии США, а закажут его производство у американских компаний.

«Хотя эта помощь может занять гораздо больше времени, чтобы прибыть в Украину, она также сигнализирует о долгосрочных обязательствах оказывать помощь Киеву в том, что США считают затяжным конфликтом против России», - пишет издание.

Речь идет о новом финансировании закупок и новых контрактах на оборудование для Украины, которые включают:

реактивные системы залпового огня HIMARS;

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм;

несколько типов беспилотных летательных аппаратов;

средства противодействия БПЛА;

оборудование для разминирования;

защищенное оборудование связи;

подготовка и техническое обслуживание.

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