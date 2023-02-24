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Путин боится заговора

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  • 24.02.2023, 10:29
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Путин боится заговора
фото: epa

Глава РФ доверяет все меньшему кругу людей.

Аналитики из американского Института изучения войны (ISW) уверены, что круг доверенных лиц Путина сужается, именно поэтому многие из российской элиты узнали о готовящемся вторжении в Украину всего за пару часов до начала войны.

Российский диктатор до сих пор уверен, что, затягивая время, он сможет добиться от Запада отказа в будущем помогать Украины в войне против РФ, информируют аналитики из ISW.

По мнению Путина, РФ имеет больший иммунитет в войнах, чем Запад, а значит и экономика страны должна пережить это время.

Журналисты из FT, ссылаясь на доверенных Путину людей, сообщают, что многие из представителей элиты боятся говорить напрямую с президентом РФ о войне, именно поэтому глава Кремля очень часто получает недостоверную информацию о происходящем в самой Украине.

Более того, большинство из администрации президента РФ и его «экономического кабинета» выступают против войны в Украине. При этом многие боятся высказать свою точку зрения, но при этом с 24 февраля 2022 года и по сегодняшний день небольшое количество чиновников ушло в отставку.

Один из инсайдеров утверждает, что Путин от элиты скрывал не только дату вторжения в Украину, но и планы по аннексии Крыма в 2014 году. При этом с каждым новым днем сужается круг людей, которым может доверять Путин.

Инсайдерская информация указывает на следующее: Путин готов к тому, что Россия будет страдать от дорогостоящей и изнурительной затяжной войны, будучи убежденным, якобы война истощит поддержку Запада.

Путин также, вероятно, дезинформирован об эффективности западного вооружения на передовой и его способности помешать его планам затяжной войны на истощение.

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