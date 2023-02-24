Белорусам предлагают странную подработку 7 24.02.2023, 10:42

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Поездку в Петербург за $100.

Читатель портала onliner.by Дмитрий увидел в VK объявление о возможности заработать. Работа заключалась в следующем: нужно съездить в Питер «за счет нанимателя» и оформить на себя несколько банковских карт. Затем отдать их «куратору» и получить взамен $100. Давайте в самом начале скажем, что это незаконно — продавать банковские карты, которые на вас оформлены. Дмитрий сообщил журналистам: «Я сразу понял, что это мошенники», — но решил им написать ради интереса.

То самое объявление Дмитрий не нашел, но подобных в VK в последнее время предостаточно.

Вот какое сообщение получил Дмитрий, когда откликнулся на поиск подработки: «Нужно съездить в Питер. Дорогу туда и назад оплачивает контора. Если хотите, дам контакт, все расскажут». Еще собеседник написал Дмитрию, что сам уже ездил в Петербург и заработал те самые $100: «Ну я боялся, потом решился и не пожалел. Потратил немного времени, зато остался доволен».

Дмитрий получил контакт девушки Кристины, нужно было написать ей в Telegram. Кристина рассказала Дмитрию подробности: для начала нужно удаленно подать документы на выпуск карт в два российских банка: «По готовности карт выбираем день поездки. Поездку формируем маршруткой, бронируем место и платим за ваш проезд транспортной компании мы в обе стороны. В Питере встречает куратор, он на автомобиле, по всем банкам развозит». После этого Кристина просит прислать фотографии паспорта и номер телефона.

Вообще-то Дмитрий не первый, кто рассказал нам о подобной «подработке». Год назад своей историей поделился Сергей, которому тоже в VK предложили гонорар в $100 за поездку в Питер и оформление карт. Мужчина тогда спросил, зачем кому-то нужны его карты. Ему ответили: для переводов между физлицами в криптовалюте. Однако эксперт нам сказал, что это эта схема не имеет никакого отношения к криптовалютам.

Тем временем за продажу реквизитов банковских карт в Минске задержан подросток. Оперативники Заводского РУВД задержали 16-летнего минчанина, который оформил две банковские карты на свое имя, после чего передал их реквизиты третьим лицам.

В милиции он рассказал, что нашел в интернете предложение о подработке. Оформил банковские карты и передал их реквизиты неизвестным, за это получил «гонорар» 85 рублей.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело за незаконный оборот средств платежа.

«Следует помнить, что киберпреступники приобретают и используют реквизиты чужих банковских карточек для последующего вывода средств обманутых ими граждан», — говорится в телеграм-канале «Милиция Минска». И дополняется: в Беларуси в 2021 году введена уголовная ответственность за передачу реквизитов банковских карточек в корыстных целях.

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