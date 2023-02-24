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Залужный: За девять лет войны мы стали крепче бетона и стали

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  • 24.02.2023, 10:41
  • 2,118
Залужный: За девять лет войны мы стали крепче бетона и стали

Главнокомандующий ВСУ обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения РФ.

Девять лет войны сделали народ Украины крепче бетона и стали.

Об этом в годовщину полномасштабного российского вторжения 24 февраля заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

«Основа нашей устойчивости – люди. Обычные люди. Обычные Герои. Среди нас. С нами в строю», – заявил он в своем Telegram-канале.

По словам главнокомандующего, простые украинцы взяли в руки оружие, чтобы защитить своих родных, дома и родину от неспровоцированной и неоправданной агрессии РФ.

Прямо сейчас они бьют оккупанта, держат позиции на холоде, спасают жизнь побратимам и помогают армии всем возможным.

«За девять лет войны мы стали крепче бетона и стали, потому что помним примеры несокрушимости защитников ДАПА и «Азовстали», – сказал Залужный.

Он поблагодарил всех, кто служит в рядах ВСУ и других подразделениях Сил обороны, всем, «кто помогает, поддерживает и верит», а также почтил павших за свободу.

«Мы выстоим. И победим!» – заверил главнокомандующий.

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