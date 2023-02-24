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Масштабная авария в Могилевской области: маршрутка столкнулась с трактором

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  • 24.02.2023, 10:47
  • 7,856
Масштабная авария в Могилевской области: маршрутка столкнулась с трактором

Пострадали 10 человек.

В Могилевской области на трассе Бобруйск-Глусск утром 24 февраля столкнулись маршрутка и трактор. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, пострадали 10 человек. К счастью, никто не погиб.

С пострадавшими работают 5 бригад скорой медицинской помощи Бобруйской СМП. При необходимости их госпитализируют.

Напомним, ранее, 20 февраля, в Смолевичском районе в столкновении МАЗа и маршрутки погибли 11 человек. СК задержал водителя МАЗа.

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