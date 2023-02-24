Воздушные силы Украины предупредили о провокациях РФ 24 февраля 1 24.02.2023, 10:48

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Россияне готовят «определенные сюрпризы».

Россия в годовщину вторжения может устроить провокации. Потому украинцев призывают быть осторожными сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

«Только начались сутки, которые стали символическими для всех. Ожидаем провокации. То, что враг, возможно, захочет нам сделать определенные «сюрпризы» в этот день, есть такая угроза», - отметил он.

В то же время Игнат добавил, что не нужно ожидать ударов. По его словам, россияне видят, что Украина подготовилась, поэтому могут устроить атаку в другой день.

«Противовоздушные силы Украины окрепли, имеют определенный опыт в отражении атак. И еще происходят определенные усиления и изменения в лучшую сторону», - подчеркнул спикер.

Напомним, власти и военные призывают украинцев сегодня быть осторожными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Ведь Россия в годовщину вторжения может обстрелять Украину.

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