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Шлюпка Лукашенко попала в шторм

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  • 24.02.2023, 10:59
  • 9,286
Шлюпка Лукашенко попала в шторм
фото: getty images

За разбой на логистических артериях режиму может «прилететь» от Китая.

Белорусские телеграм-каналы и политические аналитики прокомментировали заискивания Лукашенко перед Китаем.

Вчера белорусский диктатор заявил о «серьезных последствиях» для тех, кто не «услышит» заявление Си Цзиньпина о «мирном плане» для Украины.

Свой комментарий к вербальному заигрыванию Лукашенко с Китаем опубликовал телеграм-канал «Ник и Майк».

1. Кремль слабеет, нужен новый хозяин, за спину которого нужно спрятаться. Много лести, но в Китае знают цену таким речам и в курсе крайне презрительного отношения синепалого, которое смешано с черной завистью. Марши китайских рабочих за зарплатой никто не забыл.

2. Посылы о том, что Запад хотел выиграть время Минскими соглашениями из старой методички, которую обнулил идеолог этих соглашений Сурков. Они изначально конструировались Кремлем так, чтобы их невозможно было выполнить.

3. Про воздушные шары и что с ними делать лучше синепалому не рассуждать. История с гражданским воздушным шаром, сбитым «доблестным белорусским ПВО» не забыта. Граждане США погибли в результате атаки очевидно гражданского объекта.

4. Граница и транзит - больной вопрос. И здесь будут продолжаться неприятности для хунты. За разбой на логистических артериях может прилететь еще и от Китая, хотя он со времен миграционного кризиса создали альтернативу.

5. Заискивания перед Китаем заметили и в Кремле. Недовольны.

Политолог Александр Фридман также отмечает, что заискивания Лукашенко обнажают серьезные проблемы, возникшие у режима в последнее время.

«Шлюпки, которые тянутся за русским кораблем, попали под шторм: Лукашенко заигрывает с Пекином, Орбан готовится посетить Киев», — написал Александр Фридман.

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