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Британская разведка: Россия изменила подход в войне против Украины

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  • 24.02.2023, 11:03
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Британская разведка: Россия изменила подход в войне против Украины

В последние недели начался новый этап.

Россия по-прежнему хочет полностью контролировать Украину. В последние недели начался новый этап - война на истощение.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, с 2014 года стратегическая цель России в Украине, скорее всего, неизменна: установить контроль над своим соседом. В 2014-2021 годах она добивалась этой цели путем подрывной деятельности, разжигания необъявленной войны на Донбассе и аннексии Крыма.

Как отмечается в сводке, 24 февраля 2022 года Россия перешла к новому подходу и начала полномасштабное вторжение с попыткой захватить всю страну и свергнуть ее правительство. К апрелю 2022 года Россия осознала, что это не удалось, и сосредоточилась на расширении и оформлении своего господства над Донбассом и югом. В этом Кремль добился медленного и чрезвычайно дорогостоящего прогресса.

В последние недели Россия снова изменила свой подход. Теперь ее кампания, скорее всего, направлена в первую очередь на ослабление украинских вооруженных сил, а не на захват новых значительных территорий, говорится в сообщении.

«Российское руководство, вероятно, проводит долгосрочную операцию, рассчитывая на то, что преимущества России в населении и ресурсах в конечном итоге истощат Украину», - считают в Минобороны Британии.

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