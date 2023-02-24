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«Шампунь стоил 4 рубля, стал – 14!»

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  • 24.02.2023, 11:12
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«Шампунь стоил 4 рубля, стал – 14!»

Белорусскую торговлю стало сильно лихорадить.

На вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года белорусский рынок среагировал практически мгновенно: курсы доллара и евро резко стали расти, а вместе с ними и цены в магазинах. В течение года ситуация с курсами и ценами менялась, но инфляция по итогу оказалась ощутимой. Intex-press сравнил цены на технику, бытовую химию и продукты питания в барановичских магазинах за 24 февраля 2022-го и 2023 года.

С началом войны в Украине белорусскую торговлю стало сильно лихорадить. Так, только за первую неделю военных действий и только в одном популярном магазине бытовой техники менялись трижды, и все в сторону увеличения.

Государство пыталось обуздать инфляцию, периодически включая регуляторы цен. Однако по итогу ценники в магазинах все равно заметно выросли. И подорожало практически все – от техники до молока.

Техника: что-то пропало, что-то подорожало

В первые недели и месяцы с момента начала военных действий в Украине ценники в популярном магазине бытовой техники росли, как на дрожжах. Особенно на импортные товары. Впоследствии рост приостановился, кое-что даже вернулось на «довоенный» уровень. 

Многие товары, ценники на которые журналисты снимали 24 февраля 2022 года, исчезли из продажи. В наличии в магазине 24 февраля 2023 года не оказалось ни ноутбуков, ни телевизоров, ни даже утюгов тех моделей, стоимость которых мы отслеживали. Те же товары, что остались, заметно выросли в цене. Импортный пылесос известной марки, к примеру, подорожал примерно наполовину, белорусский холодильник – на 43%, умные часы прибавили в цене 20% за год.  

Единственным товаром, который не затронула инфляция, стали мобильные телефоны. Цены на них даже снизились по сравнению с февралем 2022 года.

Бытовая химия и косметика: пропали скидки, выросли цены

Заметные изменения произошли и в таком сегменте непродовольственных товаров, как бытовая химия и косметика.

Во-первых, ассортимент стал менее разнообразным, товары некоторых торговых марок попросту исчезли с полок магазинов. Во-вторых, заметно меньше стало продукции, которая продается на скидках.

Как итог, цены на бытовую химию и косметику за год тоже подросли. К примеру, импортный шампунь известной торговой марки, который всегда считался бюджетным и по скидке 24 февраля 2022 года продавался за 3,95 рубля, сегодня без скидок стоит 13,96 рубля!

Краска для волос подорожала почти вдвое (если сравнить ее полную стоимость), детские подгузники – в 1,5 раза, стиральный порошок – более, чем на треть.

Продукты питания: сильно подорожали фрукты и белорусский сыр

Из продуктов питания, ценники на которые нам удалось найти за 24 февраля 2022 года, за год подешевела лишь белорусская картошка – на 11%. Все остальное выросло в цене: что-то больше, что-то меньше.

Заметнее всего подорожал твердый сыр: 200-граммовый брусок за год вырос в цене примерно на 70%!

Бананы подорожали почти наполовину, апельсины прибавили в цене 43%.

Меньше всего выросли цены на молочную продукцию и колбасы. Батон вареной колбасы подорожал на 9%, на столько же выросла стоимость сметаны, молоко за год подорожало на 5%.

Как изменилась стоимость отдельных товаров в Барановичах за год военных действий в Украине

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