Людоед 2 Андрей Окунь

24.02.2023, 11:16

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Слепой и беспощадный «русский мир» вот уже год клокочет в степях Украины.

Президент России Владимир Путин отдал приказ о начале полномасштабного наступления на территорию Украины ровно год назад. И «русский мир», самоуверенный и нахальный, в пять утра 24 февраля 2022 года зашагал по чужой земле. К сожалению, он не знал, что никому в Украине не нужен, и не понимал, что главные «русофобы» и «неонацисты» сидят вовсе не в Киеве.

«Русский мир» слепой и беспощадный вот уже год клокочет в степях и болотах восточной Украины. Гниет в окопах, убивает и погибает, из последних сил веря, что в происходящем есть какой-то сакральный смысл. Но его нет и никогда не было.

Сменились с десяток «патриотических» символов, давно канула в лету бабушка с красным флагом, даже изначальные цели войны, озвученные президентом, отброшены в сторону как бесполезные. А «русский мир» все пляшет и собирает тысячи рублей на коптеры и бронежилеты. Ему бы подумать, осознать, какой тугой паутиной лжи его опутали, и вернуться домой, но умирать по чужой воле, видимо, проще, чем жить по собственной.

А в это время военная машина набрала достаточную инерцию, чтобы ее нельзя было быстро остановить. Теперь только вперед до полного самосожжения, пока рыхлые чиновники творят настоящие бесчинства с той самой Родиной, которую скоро некому будет защищать.

Путин делает вид, что все под контролем, а цели «спецоперации» планомерно выполняются. Только эти цели нам так и не назвали. Вместо этого власти замалчивают реальное количество погибших, врут об успехах на фронте, врут о причинах начала мобилизации. Если сила действительно в правде, как это любит повторять пропаганда, то путинский режим - это слабая и хилая туша, способная только издеваться над беззащитными.

Вот он - бесцельный год как на ладони. Жестокий, наполненный огромными жертвами и человеческими страданиями. И все началось по приказу человека, который слишком долго находился у власти. Но несмотря на все Украина выстояла, а мы уцелели, чтобы путинский режим рано или поздно умер.

Андрей Окунь, t.me

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