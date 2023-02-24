В центре Гродно продают «трешку» за половину рыночной цены 1 24.02.2023, 11:33

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Предложение выглядит весьма заманчивым, пока не узнаешь детали.

В Гродно прямо сейчас продается трехкомнатная квартира в 150 метрах от Коложского парка. Просят за нее $ 25 000, пишет «Блог Гродно».

очему так дешево?

Например, сейчас средняя стоимость трехкомнатной квартиры на гродненском рынке жилья составляет $ 55 300. Поэтому предложение выглядит весьма заманчивым, пока не узнаешь детали.

Во-первых, квартира площадью чуть более 50 кв.м. занимает часть деревянного дома 1937 года постройки. Во-вторых, не смотря на центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, газ в доме привозной.

А есть ли плюсы?

Такая квартира подойдет тем, кто любит природу, садоводство и огородничество в сочетании с жизнью в городе.

Рядом — земельный участок с плодовыми деревьями и культурными насаждениями. Есть беседка и мангал. От дома до Коложского парка — 150 м. Рядом детский сад, Дворец творчества детей и молодежи, Коложская церковь.

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