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У посольства РФ в Берлине установили подбитый российский танк

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  • 24.02.2023, 12:05
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У посольства РФ в Берлине установили подбитый российский танк
Фото: Julius-Christian Schreiner/dpa

Фотофакт.

В годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину напротив российского посольства в Берлине выставили подбитый российский танк T-72 в знак протеста против войны, сообщает dw.com.

С инициативой установить танк выступили организаторы музея Berlin Story Bunker Энно Ленце (Enno Lenze) и Виланд Гибель (Wieland Giebel). В июне текущего года власти центрального округа Берлин Митте отказали им, аргументируя соображениями пиетета и внешнеполитических интересов ФРГ. Однако в октябре административный суд германской столицы обязал власти города выдать соответствующее разрешение.

Фото: Julius-Christian Schreiner/dpa
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