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«Интересно будет посмотреть на Лукашенко после того, как Россия проиграет»

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  • 24.02.2023, 12:08
  • 2,358
«Интересно будет посмотреть на Лукашенко после того, как Россия проиграет»
фото: anadolu agency

На военного преступника уже собран весомый компромат.

Белорусскому диктатору Лукашенко сильно не повезло.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал в интервью «24 каналу»

— Перед выступлением (Путина - ред.) на «Лужниках», кажется, еще выступление Лукашенко было. Он в очередной раз рассказывал о том, что какие-то генералы из Украины звонили по телефону ему в первые дни полномасштабного вторжения и просили остановить его эту войну.

— Не повезло Лукашенко. Я ведь был непосредственно в этих процессах. Он, конечно, может написать фантастические мемуары. В прямом смысле такое фэнтези о том, какую роль он играл в начале войны и так далее. Никто не звонил и тем более н не мог просить что-нибудь у Лукашенко.

Но пусть продолжает это говорить. За этим очень интересно наблюдать. Я думаю, что после войны мы проанализируем все действия, которые были в первые дни, середине, конце войны, и кто какую роль играл. Кстати, это будет очень интересно, важно и показательно.

Поверьте мне, я многое знаю из того, что происходило. Меня удивляет, как люди не понимают, что мир цифровой сегодня. В цифровом мире все фиксируется: все действия, слова.

— У Лукашенко мир не такой цифровой.

— Ладно, но это будет интересно. После войны с ним будем разговаривать. Интересно бы поговорить после того, как Россия проиграет.

У него, видите ли, карта с четырьмя «направлениями», а то какие-то вымышленные и только ему известные украинские генералы, которые просят чего-то у Лукашенко повлиять на Путина или на кого-то, чтобы остановить войну. Давно о нем не говорили.

Я даже название могу дать: «генералы картофельных полей».

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