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Британия ввела санкции против «Росатома» и союзников Путина

  • 24.02.2023, 12:13
Британия ввела санкции против «Росатома» и союзников Путина

Масштабный пакет принят в годовщину вторжения РФ в Украину.

Великобритания в годовщину вторжения расширила санкции против России. В список попали представители «Росатома» и союзники российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Великобритании.

Великобритания ввела санкции против 92 физических и юридических лиц России. В частности, под санкции попали руководители «Росатома», а также 34 руководителя двух крупнейших российских оборонных компаний «Ростеха» и «Алмаз-антей» и четырех банков.

В частности, санкции ввели против:

Маттиаса Варнига, гендиректора оператора газопровода «Северный поток-2», а также экс-члена совета директоров «Транснефти» и «Роснефти»;

Любви Кабаевой, матери гимнастки Алины Кабаевой;

Алексея Дюмина, главы Тульской области;

Алексей Козак, сына бывшего вице-премьера России и заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака.

Также в список попали 6 российских организаций, занимающихся производством или ремонтом военной техники, включая авиацию и флот.

Кроме того, Великобритания запретила экспорт авиационных деталей, радиоаппаратуры и электронных комплектов, которые могут использоваться в военном производстве, включая беспилотников. Под запрет также попадет импорт 140 товаров из железа и стали, включая переработанные в третьих странах.

Британия также ввела санкции против 5 руководителей иранской Qods Aviation Industry - компании, производящей беспилотник, которые Россия использует против Украины.

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