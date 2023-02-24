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Минчане не смогут зимой парковаться вдоль дороги?

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  • 24.02.2023, 12:23
  • 5,018
Минчане не смогут зимой парковаться вдоль дороги?

Мингорисполком выступил со спорной инициативой.

В Минске изучают вопрос введения сезонного запрета на парковку вдоль проезжей части, пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на городских чиновников. Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун поручил столичной Госавтоинспекции вместе с «Горремавтодором» проработать вопрос.

Речь идет о временных запретах на парковку вдоль проезжей части зимой. Чтобы уборочная техника могла легче справляться со своими задачами —  очисткой улиц от снега. Суть предложения в том, чтобы по четным дням запретить парковку, к примеру, по четной стороне улице, а по нечетным дням — по нечетной. Для этого вдоль проезжей части установят специальные дорожные знаки.

Эта мера должна как минимум помочь дорожникам планировать работу, полагают в Мингорисполкоме.

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