Минчане не смогут зимой парковаться вдоль дороги? 5 24.02.2023, 12:23

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Мингорисполком выступил со спорной инициативой.

В Минске изучают вопрос введения сезонного запрета на парковку вдоль проезжей части, пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на городских чиновников. Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун поручил столичной Госавтоинспекции вместе с «Горремавтодором» проработать вопрос.

Речь идет о временных запретах на парковку вдоль проезжей части зимой. Чтобы уборочная техника могла легче справляться со своими задачами — очисткой улиц от снега. Суть предложения в том, чтобы по четным дням запретить парковку, к примеру, по четной стороне улице, а по нечетным дням — по нечетной. Для этого вдоль проезжей части установят специальные дорожные знаки.

Эта мера должна как минимум помочь дорожникам планировать работу, полагают в Мингорисполкоме.

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