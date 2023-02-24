Der Spiegel: Китай ведет переговоры о поставке России 100 дронов-камикадзе 15 24.02.2023, 12:30

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Немецкое издание рассекретило сроки первой доставки первой партии.

Россия ведет с Китаем переговоры о поставке 100 ударных беспилотников, схожих по конструкции с иранскими дронами-камикадзе Shahed-136, пишет Der Spiegel со ссылкой на информированные источники.

По их данным, закупка дронов может быть осуществлена у китайской Xi’an Bingo Intelligent Aviation Technology. Компания согласилась изготовить и испытать для Минобороны России прототипы беспилотников ZT-180, которые могут нести боеголовки весом от 35 до 50 кг. Ожидается, что дроны будут поставлены российской стороне уже к апрелю 2023 года.

После этого Bingo собирается поставлять в Россию компоненты для дронов и передать технологические ноу-хау. Предполагается, что это позволит российской стороне начать самостоятельно производить до 100 подобных беспилотников в месяц.

В прошлом году Китай рассматривал возможность оказать российской армии более масштабную поддержку. В том числе рассматривался план поставок запасных частей для российских истребителей Су-27 и других моделей. Для этого предполагалось использовать поддельные товаросопроводительные документы, по которым запчасти для военных самолетов выглядели как запчасти для гражданской авиации, пишет Der Spiegel.

О возможных поставках России китайских дронов DJI ранее писало немецкое издание Die Welt. По данным источников CNN, частные китайские компании поставляли нелетальные товары для российской армии: шлемы и бронежилеты. Однако Россия просит у Китая летальное оружие. Пекин продолжает помогать Москве и «теперь приближается к тому, чтобы передать [Москве] летальную помощь», заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

В ответ на это США готовятся рассекретить данные разведки о возможных поставках России вооружений со стороны Китая, писал The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников.

При этом спикер МИД КНР Ван Вэньбинь назвал информацию о возможной военной поддержке России «слухами», которые «распространяют США и НАТО с самого начала украинского кризиса». В своей позиции по мирному урегулированию конфликта в Украине Китай призвал все стороны «сохранять рациональность и сдержанность, не подливать масла в огонь, не обострять конфликты, не допустить обострения или выхода из-под контроля украинского кризиса».

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