«Знаем, как получить многое за маленькие деньги» 24.02.2023, 12:33

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Белорусы рассказали, как накопили на квартиру.

Тысячи рублей (или долларов) на покупку квартиры в Минске на дороге не валяются. Счастливчики, уже решившие вопрос с жильем, могут рассказать немало занятных историй, как проходили этот марафон. Жизнь в квартире с родителями. Вторая работа. Погоня за скидками — чтобы меньше потратить на продукты, зато отложить на квадратные метры. Усиленное изучение законов, банковских вкладов, налоговых вычетов — да мало ли чего еще? Onliner.by рассказал истории трех семей, у которых все получилось.

История первая. «Одеваемся в секондах, за техникой — в сток»

Марине 27 лет, ее мужу Андрею — 32, в прошлом году они купили квартиру в Минске за $58 000 по курсу. Жилье долгожданное, копили на него семь или восемь лет. Причем удалось обойтись без кредитов, занимать у родителей тоже не пришлось.

Марина работает маркетологом, Андрей — саунд-дизайнер. Доход на двоих составляет около $1400—1500 в месяц.

— Расходы в месяц на двоих составляли примерно $400. У родителей есть еще одна квартира, в которой мы могли жить отдельно, поэтому на аренду не тратились, — рассказывает Марина.

На свое жилье получалось откладывать от 600 до 1000 долларов в месяц.

— Мы ни от чего особенно не отказывались. У нас свой интересный подход к тратам, знаем, как получить многое за маленькие деньги. Могли и отдохнуть съездить, и технику купить.

Семья следит за скидками, даже отправляясь за продуктами или в заведения общепита.

— Если хорошо разбираешься в акциях, пиццу или бургеры можешь получить вообще бесплатно. Такое не часто, но бывает.

За техникой могли пойти в техносток. Сейчас там дороговато, а раньше бывало и в два-три раза дешевле, чем в обычном магазине. Свои ненужные вещи отдаем за баллы в приложении «Отдам даром», а за эти же баллы можем получить сертификаты в спа, ресторан, полететь на дельтаплане или взять какие-то нужные нам вещи. Одеваемся в секондах, а бывает, что-то заказываем доставкой из других стран, так дешевле.

Деньги на собственные «квадраты» семья хранила частично дома, частично в облигациях. Последнее помогло немного увеличить накопления.

— Облигации выбрали очень давно, еще когда начинали разбираться в том, куда вложиться. Доход был не большой, но и не маленький — лучше, чем когда деньги просто дома лежат. Так как варианты инвестиций очень часто меняются, сейчас мы бы выбрали совсем другие каналы. Но и тот, что был, отработал отлично.

На сбережения хотели купить трехкомнатную квартиру.

— Но так сложилась судьба, что очень понравилась большая двушка с просторной кухней-гостиной.

Заветное жилье нашли на вторичном рынке, квартире нужен ремонт.

Новостройки не рассматривали. Во-первых, потому что такой формат жилья все равно выходит дороже.

— Мы и на вторичке склонялись к квартирам без ремонта, чтобы удешевить саму покупку и ничего не занимать.

Во-вторых, многие новые районы семье не по душе.

— Это «человейники»: мало места во дворах, много машин, нет зелени, водоемов.

Свою квартиру ребята нашли в Партизанском районе, недалеко от Тракторного завода.

— Может показаться странным: хотели жить, где просторно и зелено, а сами купили жилье недалеко от завода. Но я пересмотрела карты роз ветров, ландшафта, загрязнения и могу сказать, что стереотипы — часто только стереотипы… Нам нравится этот район, тут есть парки, зелень — чтобы прогуляться, не нужно далеко ехать.

История вторая. «Заграницу заменили автокемпинг на Нарочи и дача родителей»

Антону — 32, его жене Оксане — 27. Они стали собственниками квартиры в Минске совсем недавно, в конце января.

Теперь у семьи есть своя однушка, еще чуть-чуть — и не надо будет мотаться по съемным.

— Мы купили однокомнатную малосемейку на 37 «квадратов» в Северном поселке, на границе с Ангарской-4. Да, кто-то скажет, что район не престижный, но нас он устраивает полностью, — говорит Антон. — Мы снимали похожую квартиру неподалеку, на Алтайской, так что знаем весь район с окрестностями.

Приобретение обошлось семье в $45 000 в эквиваленте.

— Во время наших поисков такие квартиры уходили как горячие пирожки за $38 000—43 000.

На момент покупки у семьи было $35 000 своих, накопленных, еще $10 000 жене дали взаймы на работе — на 2,5 года без процентов.

— Все решил этот заем. Мы прикинули, что с учетом налогового вычета (а мы стояли на очереди от моей работы) нам выгоднее сейчас взять заем и купить квартиру, чем продолжать копить и платить за аренду.

Напомним: налоговый вычет при покупке (или строительстве) жилья предоставляется, если человек стоял на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

— 13% от стоимости квартиры, а это около 15 000 рублей, нам вернут постепенно: у меня и у жены не будут забирать подоходный налог из зарплаты. Это будет происходить два-три года, по нашим подсчетам.

На то, чтобы накопить основную сумму, у Антона с Оксаной ушло около трех с половиной лет.

— Откладывать целенаправленно на свой угол мы начали осенью 2019-го. Тогда, после покупки авто, у нас оставалась неприкосновенная $1000.

Какие были доходы у семьи на протяжении этого периода? В среднем около $1000 на человека в месяц.

— Прибавку составляли годовые или квартальные премии у жены. К доходам отнесу еще и $2500, которые мы получили от родственников в качестве подарка на день бракосочетания.

Свадьбу не делали, ибо понимали, что лучше пустить эти деньги в нужное русло.

А что с расходами? По $200 в эквиваленте каждый месяц уходило на съемное жилье. Плюс «коммуналка».

— Когда приходила зарплата, мы сразу делили, что пойдет на жизнь, а что — на ближайший обменник. Посчитали, что ежемесячно откладывали в среднем $830. Были месяцы, когда удавалось отложить и $1500, а бывало — только по $200.

Конечно, приходилось экономить. Путешествия за границу остались в 2019-м, их заменили автокемпинг на Нарочи и дача у родителей.

— Обслуживание и ремонт машины провожу своими руками, на СТО езжу только в случае узкоспециализированного ремонта типа сход-развала. Одежда и обувь приобретаются на акциях и в различных стоках. Не брезгуем и секонд-хендом. Различная бытовая техника вроде гриля или небольшого телевизора появлялась, когда мы точно понимали, что можем себе это позволить прямо сейчас, без кредитов и рассрочек. В питании мы, в принципе, ни в чем себе не отказывали. Не можем сказать, чтобы мы перебивались с крупы на воду — такого точно не было.

Результатом квартирной эпопеи пара довольна.

— Прошло три с половиной года, и мы сидим в агентстве и подписываем договор купли-продажи. Пусть это однушка, зато с хорошим ремонтом и почти без кредитов.

История третья. «Много работали, вместо шести лет декрета — полтора»

Ксении и ее мужу Алексею — по 31 году, оба из Полоцка. Уже больше трех лет семья живет в Минске в собственной квартире, и вот как получилось к этому прийти.

Поженились молодые люди в Полоцке в 2015-м. На тот момент уже несколько лет жили вместе в квартире с родителями девушки. Отношения с ними теплые.

— Но синдром гнездования — великая вещь. К первому месяцу после рождения ребенка мы сложили финансовые подарки на свадьбу, наши личные накопления, практически все декретные выплаты и мой больничный по беременности и родам — и купили то, на что хватило денег, — говорит Ксения.

Денег ($15 500 по курсу) хватило на плохонькую хрущевку на 44 «квадрата» в Полоцке. Но вскоре семья трезво оценила приобретение: квартира требовала слишком больших вложений в ремонт. На дворе стоял 2017-й, продать получилось дороже, чем купили — за $17 500 (помогла ситуация на рынке недвижимости).

К тому же семья успела стать на учет как нуждающаяся в улучшении жилищных условий.

— Квартира была на 44 «квадрата», а норма для региона — 15 метров на человека. Нам, молодой семье из трех человек, до нормы не хватало буквально метра площади.

До 2019-го ребята жили у родителей и копили на собственное жилье. Из декрета Ксения вышла, когда ребенку было всего полгода.

— Из доходов у нас было: пособие по уходу за ребенком, зарплата мужа, моя зарплата и квартальные премии. А расходы мы делили вместе с моими родителями.

Мама смотрела за дочкой, пока мы работали, забирала ее из садика. В общем, помощь родителей была ощутимая.

На вопрос, в каком виде хранили деньги, Ксения отвечает так:

— Часть хранили на валютном вкладе: было удобно туда переводить с рабочей карточки оставшееся к моменту поступления новой зарплаты. Но всю сумму на вкладе хранить не было смысла, проценты мизерные — 1 или 1,5.

К 2019 году семья уже обладала бюджетом в $40 000 (с учетом тех $17 500, вырученных от продажи квартиры). Этих денег хватало на трех- или четырехкомнатную квартиру в Полоцке. Но пришло осознание: нужно ехать в Минск, где больше возможностей. Пара взяла все свои накопления, заняла $18 000 у близких и друзей и купила квартиру в столице.

Жилье в Уручье обошлось в $58 000 в эквиваленте: это двушка на 48 «квадратов», с раздельными комнатами, дом 1969 года постройки.

— Купили на вторичке, так как хотели иметь возможность сразу же заехать и жить.

С тех пор долги семья уже отдала, на это откладывали все свободные деньги. Поэтому и ремонт в квартире затянулся на четыре года и еще не окончен. Существенная деталь: ремонт муж делает своими руками, так что выходит серьезная экономия.

На выплату долга направили и все деньги, полученные в связи с рождением второго малыша.

— Я получила максимально возможную сумму больничного по беременности и родам — около 15 000 рублей, плюс выплата по рождению второго ребенка — 3500 рублей.

Семья советует всем внимательно искать информацию о вариантах господдержки и льготах. Самим помог рассчитаться с долгами и налоговый вычет.

— То, что на момент покупки жилья мы стояли на очереди, позволило воспользоваться налоговым вычетом. Мы его еще не полностью получили, так как я ушла во второй декрет. Но общая сумма составит примерно 14 000 рублей.

Сейчас собеседница работает менеджером по закупкам, ее супруг — менеджер по продажам.

— С момента переезда муж четыре раза менял работу и каждый раз с повышением зарплаты. В этом и прелесть большого города, что всегда можно вырасти или открыть для себя новое направление, если есть ум, навыки, желание работать и развиваться… Мы купили в Минске квартиру без айтишных зарплат. Не ждали, что нам свалится наследство, не рожали детей ради метров, оба очень много работали.

Из шести лет, положенных на два декрета, я провела в таких отпусках только полтора года.

Семья рада, что все сложилось именно так.

— Иногда, правда, накатывает, когда видим, что на стоимость квартиры в Минске мы могли купить две двухкомнатные в Полоцке и хорошую машину. Но это быстро проходит, когда идешь по расчищенным улицам, можешь выбрать врача или кружок для ребенка, а также хобби и развлечения для себя. Да, в нашей истории многое сложилось в нашу пользу. Многие не имеют таких изначальных данных — поддерживающих родителей, нормальных зарплат и возможностей. Но я считаю, что люди, которые очень хотят купить жилье и что-то делают для этого, обязательно добьются своего.

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