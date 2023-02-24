Министр обороны США: ВСУ прорвут российскую оборону 24.02.2023, 12:59

3,730

ЛЛОЙД ОСТИН

фото: afp

Новое оружие и обученные на Западе украинские военные изменят динамику на поле боя.

Ресурсы, предоставленные США и другими союзниками позволят Вооруженным силам Украины прорвать российскую оборону и начать освобождение оккупированных территорий. Об этом министр обороны США Ллойд Остин сказал 23 февраля в интервью CNN.

По его словам, на данный момент Пентагон обучает и оснащает необходимым оборудованием несколько бригад мотопехоты ВСУ, и это «довольно существенный потенциал».

«Вдобавок к этому будет дополнительная артиллерия, поэтому у них будет возможность прорвать российскую оборону и маневрировать, и я думаю, что это создаст другую динамику», – сказал Остин.

Глава оборонного ведомства подтвердил обещание американского президента Джо Байдена и других официальных лиц о том, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

«Пока украинцы продолжают борьбу и работают над возвращением своей суверенной территории, мы будем там с ними», – сказал он, отметив, что международное сообщество останется с Украиной и когда боевые действия прекратятся.

Глава Пентагона добавил, что видит возможность окончания войны за столом переговоров, но без территориальных компромиссов со стороны Украины.

«В чем заинтересованы украинцы, так это в том, чтобы выгнать россиян со своей территории. И я думаю, что это, вероятно, будет отправной точкой [для переговоров], но я позволю украинцам говорить самим за себя», – сказал в интервью Остин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».