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Министр обороны США: ВСУ прорвут российскую оборону

  • 24.02.2023, 12:59
  • 3,730
Министр обороны США: ВСУ прорвут российскую оборону
ЛЛОЙД ОСТИН
фото: afp

Новое оружие и обученные на Западе украинские военные изменят динамику на поле боя.

Ресурсы, предоставленные США и другими союзниками позволят Вооруженным силам Украины прорвать российскую оборону и начать освобождение оккупированных территорий. Об этом министр обороны США Ллойд Остин сказал 23 февраля в интервью CNN.

По его словам, на данный момент Пентагон обучает и оснащает необходимым оборудованием несколько бригад мотопехоты ВСУ, и это «довольно существенный потенциал».

«Вдобавок к этому будет дополнительная артиллерия, поэтому у них будет возможность прорвать российскую оборону и маневрировать, и я думаю, что это создаст другую динамику», – сказал Остин.

Глава оборонного ведомства подтвердил обещание американского президента Джо Байдена и других официальных лиц о том, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

«Пока украинцы продолжают борьбу и работают над возвращением своей суверенной территории, мы будем там с ними», – сказал он, отметив, что международное сообщество останется с Украиной и когда боевые действия прекратятся.

Глава Пентагона добавил, что видит возможность окончания войны за столом переговоров, но без территориальных компромиссов со стороны Украины.

«В чем заинтересованы украинцы, так это в том, чтобы выгнать россиян со своей территории. И я думаю, что это, вероятно, будет отправной точкой [для переговоров], но я позволю украинцам говорить самим за себя», – сказал в интервью Остин.

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